Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Süper Lig'den o ismin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:43
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Sarı lacivertliler ocak ayında flaş isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Kanarya tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de nokta atışı yaparak sezon sonunda şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Sarı lacivertliler devre arasında transfer yapmayı planladığı bölgeleri yaklaşık 2 ay önce belirlemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Fenerbahçe'nin özellikle savunma hattına takviye yapacağı biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Teknik Direktör İsmail Kartal sezon içinde savunmada yaşanan sakatlıkların ardından bu bölgeye transfer talep etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de forma giyen o yıldız için harekete geçtiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Brezilya basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün GoalBrasil muhabiri Raisa Simplicio'dan derlediği habere göre Fenerbahçe, RAMS Başakşehir forması giyen Leo Duarte'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Sarı lacivertlilerin Sambacı stoperi ara transferde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Öte yandan birçok Brezilya kulübünün de 27 yaşındaki savunmacıya ilgi gösterdiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Bu takımların Cruzeiro, Gremio ve Bahia olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

RAMS Başakşehir'in ise Duarte'nin bonservis ücretini 15 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

İstanbul ekibinin yalnızca bu rakamı veren takımla pazarlık yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Leo Duarte bu sezon toplam 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Duarte bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan defansın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

1.83 boyundaki stoper kariyerinde Milan ve Flamengo gibi takımlarda da boy göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...

RAMS Başakşehir, Leo Duarte'yi 2022 yılında 2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Milan'dan kadrosuna katmıştı.

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