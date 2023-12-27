TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Süper Lig'den o ismi istiyor! 15 milyon euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Süper Lig'den o ismin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Sarı lacivertliler devre arasında transfer yapmayı planladığı bölgeleri yaklaşık 2 ay önce belirlemişti.
Fenerbahçe'nin özellikle savunma hattına takviye yapacağı biliniyordu.
Teknik Direktör İsmail Kartal sezon içinde savunmada yaşanan sakatlıkların ardından bu bölgeye transfer talep etti.
Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim girdi.
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de forma giyen o yıldız için harekete geçtiği kaydedildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Brezilya basını duyurdu.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün GoalBrasil muhabiri Raisa Simplicio'dan derlediği habere göre Fenerbahçe, RAMS Başakşehir forması giyen Leo Duarte'yi gündemine aldı.
Sarı lacivertlilerin Sambacı stoperi ara transferde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Öte yandan birçok Brezilya kulübünün de 27 yaşındaki savunmacıya ilgi gösterdiği aktarıldı.
Bu takımların Cruzeiro, Gremio ve Bahia olduğu yazıldı.
RAMS Başakşehir'in ise Duarte'nin bonservis ücretini 15 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.
İstanbul ekibinin yalnızca bu rakamı veren takımla pazarlık yapacağı vurgulandı.
Leo Duarte bu sezon toplam 15 maça çıktı.
Duarte bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan defansın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
1.83 boyundaki stoper kariyerinde Milan ve Flamengo gibi takımlarda da boy göstermişti.
RAMS Başakşehir, Leo Duarte'yi 2022 yılında 2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Milan'dan kadrosuna katmıştı.
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