Haberler Fenerbahçe Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika spor haberi: Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadoğlu, dünyanın en iyileri arasına girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı. Listede Türkiye'den sadece Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 12:45
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Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, artan performansıyla dünyanın en iyileri arasına girdi.

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Göz dolduran futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında bulunuyor.

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertlilerde sol beke evrilmesiyle performansı tavan yapan Ferdi Kadıoğlu'a 5 büyük ligden ilgi var.

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden olan yıldız futbolcu, Dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı.

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 2023 yılında dünyanın en iyi sol bek listesini açıkladı.

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertli yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyileri arasındaki o listede yer aldı.

İşte o sıralama...

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

1- THEO HERNANDEZ (MILAN)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

2- JOAQUIN PIQUEREZ (PALMEIRAS)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

3- ALEX GRIMALDO (BAYER LEVERKUSEN)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

4- FREDRIK AURSNES (BENFICA)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

5- JOSKO GVARDIOL (MANCHESTER CITY)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

6- ALEJANDRO BALDE (BARCELONA)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

7- DAN BURN (NEWCASTLE UNITED)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

8- OLEKSANDR ZINCHENKO (ARSENAL)

Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...

9 - FERDİ KADIOĞLU (FENERBAHÇE)

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