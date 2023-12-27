Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu...
Son dakika spor haberi: Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadoğlu, dünyanın en iyileri arasına girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı. Listede Türkiye'den sadece Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İşte o sıralama...
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Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden olan yıldız futbolcu, Dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 2023 yılında dünyanın en iyi sol bek listesini açıkladı.
Sarı-lacivertli yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyileri arasındaki o listede yer aldı.
İşte o sıralama...
10- FEDERICO DIMARCO (INTER)
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