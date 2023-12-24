Fred'e 3 maç

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'e, "müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedeniyle 3 maç men cezası ve 39 bin TL para cezası verdi. Aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise çift sarı kart sebebiyle yer alamayacağı maçın dışında 2 maç men cezası (toplamda 3 maç men) ve 78 bin TL para cezası verildi.

SÜPER KUPADA VARLAR

İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecek. Mert Hakan ve Fred, ligdeki G.Saray, İstanbulspor ve Konya maçlarında forma giyemeyecek.

F.Bahçe'ye saha olayları gerekçesiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 260 bin lira para cezası uygulayan kurul, bir sonraki deplasman maçında bazı seyircilerin elektronik kartlarını engelledi.