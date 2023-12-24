FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI VEREN KANALLAR Derbi maçı izle

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 18. hafta müsabakasında devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşmada galip gelecek takım büyük avantaj elde edecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;