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Ülkemiz ve çocuklar için
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi ek binasında gençler için etüt merkezi açtı. Vali Mehmet Makas ile birlikte etüt merkezinin açılışını yapan Saran, "Naçizane burada bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız ve ülkemiz için. Dilerim burada değerli isimler yetişir" ifadesini kullandı.
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