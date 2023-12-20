Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko 80-78 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 80-78 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Tunurvada 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko bu mücadeleden 80-78'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 80-78 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek sonunda üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Zalgiris Kaunas, periyodu 26-22 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan misafir takım, 12. dakikada Lavrinovicius'un basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya çekti: 49-53. Mola dönüşü toparlanan Zalgiris Kaunas, son çeyreğe 62-56 önde girdi.

Final periyoduna 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, aynı dakikada Guduric'in üçlüğüyle öne geçti: 64-62. Wilbekin önderliğinde hem savunmada hem de hücumda çok etkili mücadele eden Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Dorsey'in isabetiyle farkı 7 sayıya yükseltti: 75-68. Bir süre bu skor farkıyla maçı sürdüren Fenerbahçe Beko, Sumner ve Evans'ın son dakikaya girilirken bulduğu dış atışlara engel olamadı ve bitime 1 dakika 28 saniye kala skor 77-76'ya geldi. Kalan bölümde etkili savunma yapan Fenerbahçe Beko, parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde maçın en skorer ismi, 19 sayı kaydeden Tyler Dorsey oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 22-26 Zalgiris Kaunas

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 37-48 Zalgiris Kaunas

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 56-62 Zalgiris Kaunas

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 80-78 Zalgiris Kaunas

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…
Başkan Erdoğan'dan Vucic ve Sisi'ye seçim tebriği: Gazze masada
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler!
Cimbom derbi öncesi moral depoladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler!
F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu!
PS YENİ YIL OCAK İNDİRİMLERİ 2023
Call of Duty 2025'e ilk bakış!
Çılgın Sayısal Loto çekildi (20 Aralık)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü 23:14
F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu! F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu! 22:56
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! 22:33
Bayern Münih - Anadolu Efes CANLI Bayern Münih - Anadolu Efes CANLI 22:25
Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim 22:19
Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! 22:15
Daha Eski
Göztepe evinde Eyüpspor'u dağıttı! Göztepe evinde Eyüpspor'u dağıttı! 22:05
Karagümrük'ün golüne ofsayt engeli! İşte o anlar Karagümrük'ün golüne ofsayt engeli! İşte o anlar 22:01
İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:59
Antalya'da eşitlik bozulmadı! Antalya'da eşitlik bozulmadı! 21:58
Cimbom derbi öncesi moral depoladı! Cimbom derbi öncesi moral depoladı! 21:56
Osayi Samuel'den G.Saray derbisi açıklaması! Osayi Samuel'den G.Saray derbisi açıklaması! 21:43