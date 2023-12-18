Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında ilgilendiği Rade Krunic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Milan forması giyen Boşnak yıldızın sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:06
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü Mondihome Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaşacağı Kayseri ekibini mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takımı güçlendirerek hem lig hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin öncelikleri ise stoper ve orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Sarı-lacivertliler bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Djiku ve Serdar formasına kavuşurken, Becao'nun ocak ayında takıma dönmesi bekleniyor. Dizinden ameliyat olan Peres'in ise sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha transferi için de çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Fred'in sakatlığı sonrası yaşanan sorun nedeniyle orta sahasını güçlendirmek isteyen Kanarya'nın gündemindeki 1 numaralı isimse Rade Krunic...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı sezon başında da kadrosuna katmak istemiş ancak Milan ile anlaşma sağlanamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan tecrübeli futbolcu, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Rade Krunic ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde, Krunic'in Milan'dan ayrılacağı yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

OCAKTA İMZA ATACAK

Haberde Boşnak orta saha oyuncusunun ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

MILAN 8-10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Milan'ın ise Krunic transferinden 8-10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklediği ve deneyimli oyuncudan gelecek parayı transfer için harcayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 10 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...

Boşnak futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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