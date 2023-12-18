TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında ilgilendiği Rade Krunic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Milan forması giyen Boşnak yıldızın sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:02Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.