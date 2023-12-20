Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz Holding 71-65 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz Holding 71-65 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague A Grubu 10'uncu hafta maçında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza’yı 71-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 9’uncu galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding 71-65 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague A Grubu 10'uncu hafta maçında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 71-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 9'uncu galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı da izledi.

Öte yandan babasının vefatı sebebiyle Fransa'da bulunan başantrenör Valerie Garnier'in yokluğunda yardımcı antrenör Camille Aubert takımı Zaragoza karşısında yönetti.

Sarı-lacivertliler maça Sevgi Uzun, Yvonne Anderson, Kayla McBride, Natasha Howard ve Emme Meesseman beşiyle maça başladı.

Fenerbahçe, Kayla McBride ve Alperi'nin skorer oyunuyla ilk çeyreği 28-14 önde tamamladı. McBride ikinci çeyrekte de skorer oyununu sürdürürken Fenerbahçe, soyunma odasına 44-30 üstün gitti. Emme Meesseman ile etkili olduğu üçüncü çeyreği 58-47 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, dördüncü çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleden 71-65 galip ayrıldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu o pozisyonlara son noktayı koydu! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında 2 takım da penaltı beklemişti
Başkan Erdoğan'dan Vucic ve Sisi'ye seçim tebriği: Gazze masada
F.Bahçe Beko evinde kazandı!
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler!
İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu!
PS YENİ YIL OCAK İNDİRİMLERİ 2023
Call of Duty 2025'e ilk bakış!
Çılgın Sayısal Loto çekildi (20 Aralık)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü 23:14
F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu! F.Bahçe Alagöz zirveyi korudu! 22:56
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! 22:33
Bayern Münih - Anadolu Efes CANLI Bayern Münih - Anadolu Efes CANLI 22:25
Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim Günay Güvenç: G.Saray'a katkı sağlamak için geldim 22:19
Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri! 22:15
Daha Eski
Göztepe evinde Eyüpspor'u dağıttı! Göztepe evinde Eyüpspor'u dağıttı! 22:05
Karagümrük'ün golüne ofsayt engeli! İşte o anlar Karagümrük'ün golüne ofsayt engeli! İşte o anlar 22:01
İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte derbi öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:59
Antalya'da eşitlik bozulmadı! Antalya'da eşitlik bozulmadı! 21:58
Cimbom derbi öncesi moral depoladı! Cimbom derbi öncesi moral depoladı! 21:56
Osayi Samuel'den G.Saray derbisi açıklaması! Osayi Samuel'den G.Saray derbisi açıklaması! 21:43