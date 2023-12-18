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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. İddiasını artırmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapacak. Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmaya karar vermesiyle girişimlerini hızlandıran yönetim, aradığı golcüyü İngiltere Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Michy Batshuayi'yle devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü tranferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Edin Dzeko'ya iyi bir alternatif arayan Kanarya, listesini şekillendirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Bir süredir Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

MARTIAL LİSTEYE EKLENDİ!
Fenerbahçe listesine Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'i de ekledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Kırmızı-şeytanların Hollandalı menajeri Erik ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Fransız golcü için hafta içinde nabız yoklanacak. Fenerbahçe'nin Martial'e duyduğu ilgi, İngiliz basını tarafından da doğrulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

RAKİPLER FAZLA
Ada basını; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martial'in devre arasında gönderileceğini vurguladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Söz konusu haberde; Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldızı Martial'le ilgilendiği ancak oyuncuya birçok talibin olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

İtalyan devi Inter'in Martial'e ilgi gösterdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Yarışta sürpriz bir talip daha var o da; West Ham United...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

28 yaşındaki Martial'e iki Suudi ekibinden de teklif olduğu iddiaları var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine geliyor

Bu sezon Manchester United'da 19 maçta sahaya çıkan Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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