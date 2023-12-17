Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncuyla ilgili çıkan haberler gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:45Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:50
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