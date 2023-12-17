Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncuyla ilgili çıkan haberler gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:45 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:50
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolasıyla başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Sarı-lacivertliler bu anlamda kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Kanarya'da takıma katılan yeni transferlerin pek çoğu gösterdikleri performansla taraftarların beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Fenerbahçe'de taraftarın beğenisini kazanan futbolculardan birisi de Fred oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Brezilyalı yıldız şimdiye kadar toplamda 17 resmi karşılaşmada Fenerbahçe formasını terletirken takımına 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Ayrıca futbolcunun skora katkısı dışında saha içindeki uyumu sarı-lacivertli camianın takdirini topladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Futbolcunun performansı Fenerbahçe tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Son olarak İngiliz basınından Football365 adlı sitede Manchester United'dan, Fred'in ayrılmasıyla ilgili olarak büyük bir hata yapıldığına yer verildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Yer alan haberde İngiliz ekibinin orta sahada Fred için pişmanlık yaşadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

Manchester United'ın bu bölgede Amrabat ve Casemiro'dan istediği verimi alamadığı da aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

FRED KİMDİR?

30 yaşındaki Fred futbola Brezilya'nın Inter B takımında başladı. Ardından Internacional'in A takımına yükseldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İngilizleri bin pişman etti!

2013 yazında Internacional'den Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu. 2018'de ise İngiliz ekibi Manchester United ile anlaştı.

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