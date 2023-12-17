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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de belli oluyor. Kanarya'nın tecrübeli ismi Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 07:56
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer öncesi kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Sarı-lacivertli takım, kadroya takviye yapmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde de 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir'in devre arasında İstanbulspor'a kiralanması gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Umut'un da EURO 2024 kadrosunda yer almak için yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Tecrübeli isim bu maçlarda skor üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Milli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

UMUT NAYİR KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!

A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.

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