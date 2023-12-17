FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de belli oluyor. Kanarya'nın tecrübeli ismi Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde de 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir'in devre arasında İstanbulspor'a kiralanması gündemde.
Umut'un da EURO 2024 kadrosunda yer almak için yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.
Tecrübeli isim bu maçlarda skor üretemedi.
Milli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
UMUT NAYİR KİMDİR?
28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.
Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda forma giydi.
A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.
30 yaşındaki santrfor 1.91 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro...
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