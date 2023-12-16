FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?
FENERBAHÇE TRANSFER: Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde grubundan lider çıkan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerde yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yönetimin kadroya yapacağı takviyeler kadar takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncuların da belirsizliği sürüyor. İsmail Kartal'ın bu noktada vereceği rapor yakın zamanda belli olacak. Fenerbahçe'de asıl sürpriz ise Kartal'ın vazgeçilmezi haline gelen yıldız isme gelen ilgi oldu. İşte o detay... FB HABERLERİ | Mehmet Cem Çakır
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Süper Lig'de de lider olan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılık yoluna devam etmek istiyor.
Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi en önemli eksik Becao olarak öne çıktı.
Brezilyalı oyuncunun ocak ayında antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken devre arası transfer döneminin de oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de özellikle stoper ve orta saha bölgesine transfer kesin olarak gözüküyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu bölgeler için düşündüğü isimleri yönetime sunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de asıl sürpriz ise son zamanlarda eski formuna kavuşan ve İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Crespo'ya artan ilgi.
Portekizli oyuncunun menajeri Domingos Lopez, fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada son noktayı koydu.
İŞTE DOMINGOS'UN SÖZLERİ:
Olympiakos sportif direktörü Pedro Alves, Crespo'nun Estoril'den eski sportif direktörü ve Crespo'yu çok seviyor.
Onunla Yunanistan'da bir araya geldik çünkü o benim çok yakın arkadaşım.
Pedro Alves Estoril'deyken Crespo'yu Fenerbahçe'ye sattı.
Crespo zaten Fenerbahçe'de çok mutlu ve Fenerbahçe zaten onu bırakmak istemiyor.
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