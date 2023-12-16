Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

FENERBAHÇE TRANSFER: Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde grubundan lider çıkan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerde yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yönetimin kadroya yapacağı takviyeler kadar takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncuların da belirsizliği sürüyor. İsmail Kartal'ın bu noktada vereceği rapor yakın zamanda belli olacak. Fenerbahçe'de asıl sürpriz ise Kartal'ın vazgeçilmezi haline gelen yıldız isme gelen ilgi oldu. İşte o detay... FB HABERLERİ | Mehmet Cem Çakır

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 21:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0'la geçerek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'de moraller yerine geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Süper Lig'de de lider olan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılık yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi en önemli eksik Becao olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Brezilyalı oyuncunun ocak ayında antrenmanlara başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken devre arası transfer döneminin de oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Fenerbahçe'de özellikle stoper ve orta saha bölgesine transfer kesin olarak gözüküyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu bölgeler için düşündüğü isimleri yönetime sunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Fenerbahçe'de asıl sürpriz ise son zamanlarda eski formuna kavuşan ve İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Crespo'ya artan ilgi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

Portekizli oyuncunun menajeri Domingos Lopez, fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada son noktayı koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?

İŞTE DOMINGOS'UN SÖZLERİ:

Olympiakos sportif direktörü Pedro Alves, Crespo'nun Estoril'den eski sportif direktörü ve Crespo'yu çok seviyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe deplasmanda kazandı
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Aralık)
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan Tufan attı Hull City kazandı! Ozan Tufan attı Hull City kazandı! 20:37
Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! 20:32
Chelsea ikinci yarıda açıldı! Chelsea ikinci yarıda açıldı! 20:05
M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! 20:03
Dortmund deplasmanda takıldı! Dortmund deplasmanda takıldı! 20:01
İngiltere'de korkutan olay! İngiltere'de korkutan olay! 19:42
Daha Eski
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 19:34
A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! 19:19
Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! 19:10
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve... Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve... 18:42
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 18:11
Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! 16:47