Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubundaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 yendi ve grubunu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:26
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - KARTAL NE DÜŞÜNDÜ!

Fenerbahçe dün gece taraftarının da büyük desteğiyle çok yüksek tempolu bir ilk yarı sergiledi. Maçın başından itibaren oyunu karşı alana yıktılar.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Trnava takımı, 10 kişi ile 18 önünde savunma yapıyor, hiçbir şekilde ileri çıkış bile yapamıyordu. Sıkışan alanda Fenerbahçe, her türlü varyasyonu denedi. Kaçan goller de vardı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Devrenin sonuna doğru Tadic'in mükemmel pasıyla Ferdi kilidi açtı. İkinci yarının hemen başında fark ikiye çıktı. Bu golden sonra Trnava katı savunmayı bırakıp ileri çıkmaya başlayınca geride bıraktıkları alanlardan Fenerbahçe kısa sürede farkı 4'e çıkardı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Sonrasında ise frene bastılar. İsmail Kartal arka arkaya oyuncu değişikliklerine başladı. Sonuçta Fenerbahçe farklı galibiyetiyle, Ludogorets'in de Nordsjaelland'ı yenmesiyle gurubu birinci olarak bitirmeyi başardı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Ferdi gibi profesyonel bir istikrara saygı duymamak mümkün değil. Bu arada eleştireceğim tek konu, bu kadar farklı galip durumdayken Oosterwolde'nin gördüğü gereksiz sarı karttı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Sürekli söylediğim gibi futbol gerçekten enteresan bir oyun. Nordsjaelland, Ludogorets'e ilk maçta 7 gol attı sonra Fenerbahçe'ye 6 gol attı ama elendi…

Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!

Kafama takılan bir konu var... Avrupa'da en güçlüler dahil hiçbir takım grup maçlarında birinciliği garantilemeden radikal rotasyon yapmıyor. İsmail Kartal ne düşündü de Fenerbahçe'nin kazandığı gruptaki ilk 3 maça rekor rotasyonla çıktı. Grubun en zayıf takımına karşı da son maçta kaleci hariç ideal 11… Bunun cevabını kendi mantığımda bulamadım.

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