Ömer Üründül Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yorumladı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubundaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 yendi ve grubunu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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Sonrasında ise frene bastılar. İsmail Kartal arka arkaya oyuncu değişikliklerine başladı. Sonuçta Fenerbahçe farklı galibiyetiyle, Ludogorets'in de Nordsjaelland'ı yenmesiyle gurubu birinci olarak bitirmeyi başardı.
Ferdi gibi profesyonel bir istikrara saygı duymamak mümkün değil. Bu arada eleştireceğim tek konu, bu kadar farklı galip durumdayken Oosterwolde'nin gördüğü gereksiz sarı karttı.
Sürekli söylediğim gibi futbol gerçekten enteresan bir oyun. Nordsjaelland, Ludogorets'e ilk maçta 7 gol attı sonra Fenerbahçe'ye 6 gol attı ama elendi…
Kafama takılan bir konu var... Avrupa'da en güçlüler dahil hiçbir takım grup maçlarında birinciliği garantilemeden radikal rotasyon yapmıyor. İsmail Kartal ne düşündü de Fenerbahçe'nin kazandığı gruptaki ilk 3 maça rekor rotasyonla çıktı. Grubun en zayıf takımına karşı da son maçta kaleci hariç ideal 11… Bunun cevabını kendi mantığımda bulamadım.
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