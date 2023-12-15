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Kupayı alacağız

İsmail Kartal iddialı konuştu: "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye sloganımız vardı. Son 16'ya kaldık. Burada final oynamak, hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Kupayı alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava zaferi sonrasında hedeflerinin kupa olduğunu söyledi. Kartal şunları söyledi: Maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz.

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