Haberler Fenerbahçe Kayserispor - F.Bahçe maçı biletlesi satışa sunuldu!

Kayserispor - F.Bahçe maçı biletlesi satışa sunuldu!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu. Biletler, 650 TL ile 1500 TL arasında satışa sunuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - F.Bahçe maçı biletlesi satışa sunuldu!

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak Süper lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Dün satışa sunulan biletlerin fiyatları 650 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Misafir takım tribün biletleri 845 TL'den satışa sunuldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 650 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 650 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 750 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 900 TL

Batı Üst tribün bileti: 1000 TL

Batı Alt Tribün bileti: 1250 TL

Batı Balkon Tribün bileti: 1500 TL

Misafir Tribün bileti: 845 TL

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı da çok ünlü! Meğer güzel oyuncu Şerif Sezer'in kızıymış...
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Murat Karayılan'ın koruması Yunus Aras etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin grubunda tarihi olay!
G.Saray'ı F.Bahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca!
F.Bahçe'den Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat!
Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman? 11:45
Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? 11:39
Kayserispor - F.Bahçe maçı biletleri satışa sunuldu! Kayserispor - F.Bahçe maçı biletleri satışa sunuldu! 11:25
Torino - Empoli maçı ne zaman? Torino - Empoli maçı ne zaman? 11:14
G.Saray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! G.Saray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! 11:13
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! 11:12
Daha Eski
Napoli - Cagliari maçı ne zaman? Napoli - Cagliari maçı ne zaman? 11:10
Lecce - Frosinone maçı ne zaman? Lecce - Frosinone maçı ne zaman? 11:06
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! 11:05
G.Saray'ı F.Bahçe derbisi öncesi endişelendiren detay! G.Saray'ı F.Bahçe derbisi öncesi endişelendiren detay! 10:57
Lens - Reims maçı ne zaman? Lens - Reims maçı ne zaman? 10:46
Le Havre - Nice maçı ne zaman? Le Havre - Nice maçı ne zaman? 10:42