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Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 17:03 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 17:10
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Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımda son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle başantrenör Dimitris Itoudis ile yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi.

Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmamıştı.

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