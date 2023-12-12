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Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

Sezon başında kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip yakaladığı istatistikle Avrupa'nın zirvesine yerleşti. | İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı.

Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu.

Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

Sabah'ın haberine göre Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu 14 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, yeniler takımı sırtladı.

Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

Harcanan 56.8 milyon Euro rekor bonservisin karşılığı misliyle alındı.

Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

EN YAKIN TAKİPÇİSİNE 9 GOL FARK ATTI

Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğu 71 gollük (39 gol-32 asist) katkıyla 116 takım arasında Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe istatistikleriyle damga vurdu! 116 takımı geride bıraktı

Hem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı, 3 Alman ekibi Eintracht Frankfurt (62), Leverkusen (56) ve Leipzig (47) izledi.

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