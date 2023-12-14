Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

SON DAKİKA TRANSFER: Süper Lig'in devlerinden flaş bir hamle geldi. Kariyerine Sevilla'da devam eden Rafa Mir için harekete geçildi. İspanyol ekibinde mutsuz olan oyuncunun da İspanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte Mir'in menajerinden dikkat çeken o hamle...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:02
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TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'den transfere yönelik flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Sarı-lacivertliler buna göre devre arasında fırsat hamlesi olarak gördüğü yıldız isim için temaslarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Aynı isim Beşiktaş'ın da sezon başında gündemine gelirken yeni yönetiminde bu futbolcu üzerinde durduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Başkan Hasan Arat'ın özellikle devre arasında kiralamaya yönelik hamleler içinde olacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Arat ve yönetimi devre arasında yüksek bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Buna göre Beşiktaş yıldız ismin menajerine şartlarını böyle sundu.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe ise ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirecek gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Önceliğini forvet hattına veren sarı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

BATSHUAYI'YE BAĞLI!

Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Mitch Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Belçikalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışları başladı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Sarı lacivertlilere daha önce menajerler tarafından önerilen hücum oyuncusu için devre arasında pazarlıklar olacak gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

SÜPER LİG'iN DEVLERİNİN HEDEFİNDE RAFA MIR VAR

Sevilla'dan ayrılmak isteyen Rafa Mir için devre arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

İspanyol forvet oyuncusunun düzenli forma giyebilmek için Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

İspanyol forvetin transferi için son söz teknik direktör İsmail Kartal'a bırakıldı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Rafa Mir'in transferi yedek kaldığı için mutsuz olan Batshuayi'nin durumu belirleyecek.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Rafa Mir'in menajerinin bu noktada bonservisi 30 Haziran 2027 yılına kadar Sevilla'da bulunan oyuncu için İspanyol ekibiyle masaya oturacağı ve bu konuyu konuşacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

2 GOL KAYDETTİ!

Rafa Mir bu sezon Sevilla formasıyla 14 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Kariyerine Valencia alt yapısında başlayan İspanyol golcü, Wolverhampton, Valencia, Huesca, Nottingham Forest, Las Palmas ve Sevilla formalarını giydi.

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