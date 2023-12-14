TRANSFER HABERİ - Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Menajerinden flaş hamle...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'den transfere yönelik flaş bir hamle geldi.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'den transfere yönelik flaş bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler buna göre devre arasında fırsat hamlesi olarak gördüğü yıldız isim için temaslarına başladı.
Aynı isim Beşiktaş'ın da sezon başında gündemine gelirken yeni yönetiminde bu futbolcu üzerinde durduğu iddia edildi.
Başkan Hasan Arat'ın özellikle devre arasında kiralamaya yönelik hamleler içinde olacağı öğrenildi.
Arat ve yönetimi devre arasında yüksek bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmayı düşünmüyor.
Buna göre Beşiktaş yıldız ismin menajerine şartlarını böyle sundu.
Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe ise ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirecek gibi duruyor.
Önceliğini forvet hattına veren sarı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı.
BATSHUAYI'YE BAĞLI!
Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Mitch Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.
Belçikalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışları başladı.
Sarı lacivertlilere daha önce menajerler tarafından önerilen hücum oyuncusu için devre arasında pazarlıklar olacak gibi duruyor.
İspanyol forvet oyuncusunun düzenli forma giyebilmek için Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.
İspanyol forvetin transferi için son söz teknik direktör İsmail Kartal'a bırakıldı.
Rafa Mir'in transferi yedek kaldığı için mutsuz olan Batshuayi'nin durumu belirleyecek.
Rafa Mir'in menajerinin bu noktada bonservisi 30 Haziran 2027 yılına kadar Sevilla'da bulunan oyuncu için İspanyol ekibiyle masaya oturacağı ve bu konuyu konuşacağı öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Rafa Mir'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1,91 cm boyundaki forvet oyuncusu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.