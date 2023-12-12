FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü
Son dakika spor haberi: Stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. Transfer için harekete geçen sarı-lacivertlilere, A Milli yıldızın kulübü Atletico Madrid'den haber geldi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone yönetimle görüştü ve Çağlar kararını iletti. İşte detaylar...
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Süper Lig'de zirvede yer alan Kanarya, yapacağı takviyelerle iddiasını artırmak istiyor.
Becao'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle mutlak bir stoper takviyesi yapılması amaçlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetimden flaş bir hamle geldi.
Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü'yü listeye aldı.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
SIMEONE BIRAKMAK İSTEMİYOR!
Takvim'in haberine göre; Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone'nin Çağlar'ın takımdan ayrılmasını istemediği ve bunu yönetime ilettiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol takip edeceği merak konusu.
Zira bu sezon Atletico Madrid takımında sadece 5 maçta görev yapan Çağlar Söyüncü'nün toplamda aldığı süre sadece 74 dakika.
Bu yüzden Çağlar'ın ayrılmakta ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe'nin bunu fırsata çevirebileceği iddia ediliyor.
Yine kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Çağlar Söyüncü, hocası Simeone ile özel bir görüşme yapacak.
27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Çağlar Söyüncü, 55 kez milli formayı giydi.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gole imza attı.
27 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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