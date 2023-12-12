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FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Son dakika spor haberi: Stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. Transfer için harekete geçen sarı-lacivertlilere, A Milli yıldızın kulübü Atletico Madrid'den haber geldi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone yönetimle görüştü ve Çağlar kararını iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Son olarak derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, yoluna doludizgin devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Süper Lig'de zirvede yer alan Kanarya, yapacağı takviyelerle iddiasını artırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Becao'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle mutlak bir stoper takviyesi yapılması amaçlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetimden flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü'yü listeye aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

SIMEONE BIRAKMAK İSTEMİYOR!
Takvim'in haberine göre; Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone'nin Çağlar'ın takımdan ayrılmasını istemediği ve bunu yönetime ilettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol takip edeceği merak konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Zira bu sezon Atletico Madrid takımında sadece 5 maçta görev yapan Çağlar Söyüncü'nün toplamda aldığı süre sadece 74 dakika.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Bu yüzden Çağlar'ın ayrılmakta ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe'nin bunu fırsata çevirebileceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Yine kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Çağlar Söyüncü, hocası Simeone ile özel bir görüşme yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Çağlar Söyüncü, 55 kez milli formayı giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gole imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Atletico Madrid'den transfer kararı! Simeone yönetimle görüştü

27 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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