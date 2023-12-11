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Fenerbahçe'den Halil Umut Meler'e yapılan saldııya tepki: Yaşananlar kabul edilemez!

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 01:01
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Fenerbahçe'den Halil Umut Meler'e yapılan saldııya tepki: Yaşananlar kabul edilemez!

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı bitiminde sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

"Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.

Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

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