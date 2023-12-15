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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:10
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Spartak Trnava karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

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