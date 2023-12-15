Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubundaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Kanarya, bu sonucun ardından önemli bir gelirin de sahibi oldu. (FB spor haberleri)
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Öte yandan Fenerbahçe'de Tadic, karşılaşmanın 48. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, H Grubu'nu 12 puanla lider olarak tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe bu sezon Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla kasasını da doldurdu.
Sabah'ta yer alan habere göre 3 ön eleme turundan 300 bin euro toplayan F.Bahçe, gruplara kalarak 2 milyon 940 bin euro daha aldı.
Katsayı puanından 979 bin euro, 4 galibiyetten 2 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler lider bitirdiği için 650 bin euro, son 16 bileti için de 600 bin euro daha alıp toplam 7.5 milyon euro'luk (239 milyon TL) geliri garantiledi.
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