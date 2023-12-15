Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubundaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Kanarya, bu sonucun ardından önemli bir gelirin de sahibi oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 10:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 6. ve son maçında sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırladı.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetti. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada kendi kalesine Takac, 59 ve 61. dakikada ise Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Öte yandan Fenerbahçe'de Tadic, karşılaşmanın 48. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, H Grubu'nu 12 puanla lider olarak tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Fenerbahçe bu sezon Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla kasasını da doldurdu.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Sabah'ta yer alan habere göre 3 ön eleme turundan 300 bin euro toplayan F.Bahçe, gruplara kalarak 2 milyon 940 bin euro daha aldı.

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir

Katsayı puanından 979 bin euro, 4 galibiyetten 2 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler lider bitirdiği için 650 bin euro, son 16 bileti için de 600 bin euro daha alıp toplam 7.5 milyon euro'luk (239 milyon TL) geliri garantiledi.

DİĞER
2024'te ev sahibi olacak burçlar belli oldu! Bu üç burç için ev sahibi olmak hayal olmaktan çıkacak!
MERKEZ'DEN YENİ ANKET GELDİ HESAPLAR DEĞİŞTİ! Zam oranı yüzde 38'i aştı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Kartal'ı bu sözlerle eleştirdi! "Cevabı bulamadım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin grubunda tarihi olay!
İşte UEFA ülke puanında son durum!
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 15 ARALIK 2023
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye zamda 'refah payı' vurgusu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - Reims maçı ne zaman? Lens - Reims maçı ne zaman? 10:46
Le Havre - Nice maçı ne zaman? Le Havre - Nice maçı ne zaman? 10:42
F.Bahçe'den Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! F.Bahçe'den Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! 10:40
F.Bahçe'nin grubunda tarihi olay! F.Bahçe'nin grubunda tarihi olay! 10:27
VakıfBank doludizgin! İkide iki yaptı VakıfBank doludizgin! İkide iki yaptı 10:24
Gruptan çıktı kasasını doldurdu! F.Bahçe'ye dev gelir Gruptan çıktı kasasını doldurdu! F.Bahçe'ye dev gelir 10:13
Daha Eski
Clippers galibiyet serisini 6 maça çıkardı! Clippers galibiyet serisini 6 maça çıkardı! 09:54
Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman? Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman? 09:51
Darmstadt - Wolfsburg maçı ne zaman? Darmstadt - Wolfsburg maçı ne zaman? 09:48
Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 09:44
Bochum - Union Berlin maçı ne zaman? Bochum - Union Berlin maçı ne zaman? 09:40
Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? 09:36