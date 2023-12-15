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Avrupa'nın lideri

Sarı-lacivertliler kusursuz başladığı macerayı harika bir sonla bitirdi. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı dört golle geçti, grubunu lider bitirerek adını direkt son 16'ya yazdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Avrupa'nın lideri

Avrupa'da final hayaliyle yola çıkan Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu son maçında Spartak Trnava karşısında adeta resital sundu. Oynadığı oyun ve attığı gollerle taraftarlarının gözündeki pası silen sarı-lacivertliler, Slovak rakibi karşısında şov yaparak galibiyete uzandı. Ludogorets de Nordsjaelland'ı tek golle devirince sarı-lacivertli temsilcimiz averajla grubunu lider tamamladı ve direkt son 16 turuna adını yazdırdı.

2 DAKİKADA 2 GOL

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 36'da Ferdi Kadıoğlu'nun harika golüyle öne geçti. İlk 45 bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında kazanılan penaltıda Topun başına Tadic geldi. Sırp yıldızın kullandığı penaltı Takac'a çarpıp ağlarla buluştu. Tadic ile Ferdi'nin ardından Dzeko sahneye çıktı, 59 ve 61'de attığı iki golle maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe böylece üst üste ikinci senesinde de grubunu lider tamamlamayı bildi.

GOLLER UMUT'A

Fenerbahçeli futbolcular dün attıkları golleri; önceki gün 16 haftalık bebeğini kaybeden takım arkadaşları Umut Nayir'e armağan etti. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, ilk golden sonra elleriyle kalp işareti yaparak tribüne doğru koştu. Diğer isimler de Ferdi'ye eşlik etti.

FERDİNHO

Ferdi Kadıoğlu, muhteşem oyunuyla takdir kazanırken attığı golle de sarı-lacivertli taraftarların gözlerindeki pası sildi. Tadic'in ara topuna hareketlenen ve iki rakibini geçip meşin yuvarlağı filelerle buluşturan 24 yaşındaki sol bek için sosyal medyada "Ferdinho" yorumları yapıldı.

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