Livakovic: Beşiktaş'ı yeneceğiz

Fenerbahçe'nin Hırvat yıldızı Dominik Livakovic, Sporx'e konuştu ve cumartesi günü oynanacak derbiyi kazanacaklarını söyledi. Livakovic, "Uzun lig yolculuğunda aslında her maç 3 puan ancak derbilerin hikayesi tabii ki çok farklı oluyor. Beşiktaş karşısında takım olarak iyi bir performans göstereceğimize, taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Hocamızla, ekibimizle birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Şampıyonluk hakkında da konuşan Livakovic, "Taraftarların ve kulübün yeni bir şampiyonluk için duyduğu arzunun ve açlığın farkındayım. Bu sezon takımımız bu yolda büyük umut vaat ediyor ve hedeflerimize ulaşmaya adanmış, güçlü ve birlik içinde bir oyuncu grubumuz var. Hedefimiz her zaman zirvede olmak ve şampiyonluk için mücadele etmek. Şampiyonluk için şüphesiz üzerimizde bir baskı var ama bu baskıyı motivasyon olarak kullanıyoruz. Her maça çok iyi odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

G.SARAY DERBİSİNİ BİLİYORUM

Livakovic Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, dünya futbolundaki en efsanevi en ateşli rekabetlerden biri. Oyuncular için bu maçlar sadece 3 puanla ilgili değildir. Gurur, tarih ve milyonlarca taraftarın duygularıyla ilgilidir. Bu derbiyi ilk elden deneyimlemek ve Fenerbahçeliler'i gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

LUKA MODRIC 'FENER'E GİT' DEDİ

Fenerbahçe'den teklif geldiğinde Luka Modric'le konuştuğunu belirten Livakovic, "Modric ile transferden önce konuştum. Modric, 'Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi çok zengin olan, çok büyük bir kulüp' dedi. Luka benim en yakın arkadaşlarımdan biri" diye konuştu

DEPREMDE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM

LİVAKOVİC, 'Depremzedeler için formanı bağışladın. Bu konuda neler söylemek istersin?' sorusuna; "Hırvatistan'da yaşadığım için depremlerin neden olduğu acıların son derece farkında biriyim. Türk Büyükelçisi tarafından arandım ve hemen yardım etmek istedim" yanıtını verdi.

İSTANBUL ÇOK GÜZEL

Lİvakovıc: "Hırvatistan dışına ilk kez çıktım ve şu ana kadar çok maceralı geçti. İstanbul zengin bir tarih, kültür ve çeşitlilik dokusuna sahip muhteşem bir şehir. Şu ana kadar her şey son derece güzel."