FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Kanarya'da mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Kanarya'da mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Stoper, orta saha ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, listesini belirledi.
Yıldız isimlerle görüşen yönetim, devre arasında harekete geçecek.
Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme geldi.
24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı sol bek, taraftarın da sevgilisi konumunda.
Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
A Milli Takım'ın da önemli isimlerinden olan genç oyuncu, ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'nda önemli kozu olacak.
Takımın kilit oyuncularından olan yıldız isme Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.
Futboluyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, 5 büyük ligden takımların yakın takibinde.
OCAK AYINDA AYRILABİLİR!
Sky Sport'un haberine göre; Birçok kulübün listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu, ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabilir.
BAYERN VE DORTMUND ŞU AŞAMADA SICAK DEĞİL!
Alman devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un şu aşamada Ferdi Kadıoğlu transferine pek sıcak olmadığı kaydedildi.
Yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 20 milyon euro'dan fazla olduğu belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Nijmegen'den 2018 yılında transfer edilen genç futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 168 maçta 15 gol ve 20 asistle oynadı.