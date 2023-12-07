Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli belirlediği genç futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. 5 büyük ligden talipleri bulunan Ferdi Kadıoğlu hakkında Bayern Münih ve Dortmund'un transfer kararı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 16:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Kanarya'da mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Stoper, orta saha ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, listesini belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Yıldız isimlerle görüşen yönetim, devre arasında harekete geçecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı sol bek, taraftarın da sevgilisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

A Milli Takım'ın da önemli isimlerinden olan genç oyuncu, ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'nda önemli kozu olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Takımın kilit oyuncularından olan yıldız isme Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Futboluyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, 5 büyük ligden takımların yakın takibinde.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

OCAK AYINDA AYRILABİLİR!
Sky Sport'un haberine göre; Birçok kulübün listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu, ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

BAYERN VE DORTMUND ŞU AŞAMADA SICAK DEĞİL!
Alman devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un şu aşamada Ferdi Kadıoğlu transferine pek sıcak olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 20 milyon euro'dan fazla olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! Bayern Münih ve Dortmund...

Nijmegen'den 2018 yılında transfer edilen genç futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 168 maçta 15 gol ve 20 asistle oynadı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig'e getiriyor! Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis'ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: "Çözülemeyecek hiçbir sorun yok"
Cimbom bombayı patlatıyor!
Sivasspor evinde turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...
F.Bahçe 3 eksikle derbi mesaisini sürdürdü!
Neptün, geri hareketteki konumunu bırakıp ileri doğru ilerliyor!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (7 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (7 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi... Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi... 16:43
Müjdeyi verdiler! Arda'nın dönüşü... Müjdeyi verdiler! Arda'nın dönüşü... 16:27
Transferde flaş gelişme! B. Münih ve Dortmund... Transferde flaş gelişme! B. Münih ve Dortmund... 16:14
Saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı Saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı 15:23
Fluminense Melo'nun oğluyla imzaladı! Fluminense Melo'nun oğluyla imzaladı! 14:58
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI 14:57
Daha Eski
Beşiktaş F. Bahçe için hazılanıyor! Beşiktaş F. Bahçe için hazılanıyor! 14:53
Sivasspor evinde turladı! Sivasspor evinde turladı! 14:52
Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı... Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı... 14:46
Trabzonspor'da rota Gaziantep! Trabzonspor'da rota Gaziantep! 14:43
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Derbide..." Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Derbide..." 14:31
F.Bahçe 3 eksikle derbi mesaisini sürdürdü! F.Bahçe 3 eksikle derbi mesaisini sürdürdü! 14:01