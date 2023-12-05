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Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:53
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Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 4-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 37'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Sivasspor ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını dikkat çeken ifadelerler değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - GÖRMEZDEN GELDİ

F.Bahçe, Nordsjaelland maçının yarasını sardı. Çok çok iyi oynamasalar da farklı bir skor elde ettiler. Ama hâlâ defansif anlamda önemli eksikleri var.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Maçın başında Fenerbahçe, Szymanski'nin klas vuruşuyla öne geçti. Daha sonra Sivasspor rahat rahat gelmeye başladı. Mutlak olmasa da önemli pozisyonlar buldular.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Devre biterken, İrfan Can'ın alıştığımız mükemmel gollerinden biri daha geldi. Sola çekti, ceza alanı dışından doksana taktı. İrfan Can bu tür golleri atmayı biliyor ve seviyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

İkinci yarı başlar başlamaz Samet'in hatasından gelen golle, Sivasspor umutlandı. Samet'in ofsaytı bozuşu, rakibini döndürmesi, bir milli takım stoperi için kabul edilir değil.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Bundan sonra maç zorlaşabilir derken, önce Dzeko'nun mu yoksa Sivassporlu oyuncunun kendi kalesine mi attığı belli olmayan golle Fenerbahçe rahatladı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Bazı oyuncularda düşüş var. Örneğin Dzeko ve Tadic. Düşüş diyoruz tempolarında ama Dzeko'nun iki şutuyla gelen goller ve Tadic'in asistleri dün gece istatistiklere geçti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Fred'in dönüşü, çok önemli katkı olacak. Fizik olarak hazır olmasa da toparlandığında Fenerbahçe'nin orta sahası için vazgeçilmez isim.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Sivasspor savunma yapmayı bilmiyor. Markaj yapmayı bilmiyor. Yakın oynamayı bilmiyor. Bu nedenle de çok basit goller yediler.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını yorumladı

Hakeme gelince, sonuca büyük etkisi olmadı ama bazı abartılı itirazları görmezden gelmesi ve bazı ayağa basmalarda şiddet standardı uygulamaması notunu düşürdü.

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