TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Süper Lig kulüpleri transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig kulüpleri transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
11 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında tüm takımlar, kadrolarına önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ise bu yönde hazırlıklarına devam ediyor.
İngiliz ekibi Arsenal'den ise Süper Lig ekiplerine flaş bir haber geldi.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in ESPN'den aktardığı habere göre Londra ekibi, Thomas Partey ile yollarını ayırma kararı aldı.
Haberde, oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Topçular'ın yeni yapılacak transferler için böyle bir karar aldığı ifade edildi.
Partey'in adı yaz transfer döneminde Trendyol Süper ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu.
Partey, 2020/21 sezonunun başında Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer oldu.
Ganalı yıldız, İngiliz ekibinin forması ile 104 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Arsenal, Ganalı yıldız için İspanyol ekibine 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Partey'in bonservis değeri 35 milyon Euro olarak biliniyor.
Tecrübeli futbolcu ön libero dışında sağ bekte de forma giyebiliyor.
Partey bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi.