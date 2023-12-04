Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'i listesine almıştı. Takımlara müjdeli haber İngiltere'den geldi. (FB GS TS transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 14:13
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Süper Lig kulüpleri transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

11 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında tüm takımlar, kadrolarına önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ise bu yönde hazırlıklarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

İngiliz ekibi Arsenal'den ise Süper Lig ekiplerine flaş bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

aspor.com.tr'den Ali Genç'in ESPN'den aktardığı habere göre Londra ekibi, Thomas Partey ile yollarını ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Haberde, oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Topçular'ın yeni yapılacak transferler için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Partey'in adı yaz transfer döneminde Trendyol Süper ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Partey, 2020/21 sezonunun başında Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Ganalı yıldız, İngiliz ekibinin forması ile 104 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

30 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi!

Arsenal, Ganalı yıldız için İspanyol ekibine 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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