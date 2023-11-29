Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Son dakika transfer haberleri... Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de büyük rekabet yaşıyor. İki ekibin gündemine aldığı Can Uzun'a, sürpriz bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:15
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de amansız bir zirve yarışı yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Liderlik Fenerbahçe ve Galatasaray arasında değişirken, ezeli rekabet transferde de devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

İki takım da listesine zaman zaman aynı ismi alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Can Uzun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Genç futbolcu için Portekiz ekibi Benfica da harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Bu sezon Nürnberg formasıyla 16 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Uzun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?

11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2023'te A takıma yükseldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U17 ve U18 takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

18 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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