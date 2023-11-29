Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Can Uzun'a sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de amansız bir zirve yarışı yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de amansız bir zirve yarışı yaşanıyor.
Liderlik Fenerbahçe ve Galatasaray arasında değişirken, ezeli rekabet transferde de devam ediyor.
İki takım da listesine zaman zaman aynı ismi alıyor.
Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Can Uzun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Genç futbolcu için Portekiz ekibi Benfica da harekete geçmeye hazırlanıyor.
Bu sezon Nürnberg formasıyla 16 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Uzun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?
11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı.
2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2023'te A takıma yükseldi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U17 ve U18 takımlarında forma giydi.
18 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...