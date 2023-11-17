FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda yönetim, yollarını ayırmayı planladığı futbolcularla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda yönetim, yollarını ayırmayı planladığı futbolcularla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Koç ve kurmayları, teknik direktör İsmail Kartal ile sürekli olarak istişare halinde.
Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin başında gelen Batshuayi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor.
Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.
DEVRE ARASINDA TEKLİF
Takvim'in Voetball24'ten derlediği habere göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi.
Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal geldikten sonra istediği süreyi alamayan Belçikalı golcünün de transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.
Sarı-Lacivertli golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek.
Öte yandan Kanarya'nın da Batshuayi ile şartların oluşması halinde yollarını ayırmayı düşündüğü hatırlatıldı.
29 GOLE ETKİ ETTİ
Fenerbahçe'nin Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı forvet oyuncusu, 15 maçta forma giydi.
Daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği bilinen Batshuayi, bu karşılaşmalarda 4 gole imza attı.
Batshuayi, Sarı-Lacivertli forma altında bugüne kadar ise 47 maça çıkarken bu mücadelelerde 24 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
MAAŞI 3 MİLYON EURO
2022 yılında Fenerbahçe'ye katılan Michy Batshuayi, Kanarya'da yıllık 3 milyon Euro gelir elde ediyor.