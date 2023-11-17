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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi için flaş bir transfer iddiası geldi. İddiaya göre, takımdan ayrılacağı konuşulan deneyimli golcüye üllkesi Belçika'dan iki takım talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:43 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:08
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Sarı lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Bu doğrultuda yönetim, yollarını ayırmayı planladığı futbolcularla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Ali Koç ve kurmayları, teknik direktör İsmail Kartal ile sürekli olarak istişare halinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin başında gelen Batshuayi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Takvim'in Voetball24'ten derlediği habere göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal geldikten sonra istediği süreyi alamayan Belçikalı golcünün de transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Sarı-Lacivertli golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Öte yandan Kanarya'nın da Batshuayi ile şartların oluşması halinde yollarını ayırmayı düşündüğü hatırlatıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

29 GOLE ETKİ ETTİ

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı forvet oyuncusu, 15 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği bilinen Batshuayi, bu karşılaşmalarda 4 gole imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte talip! Devre arasında kapıyı çalacaklar

Batshuayi, Sarı-Lacivertli forma altında bugüne kadar ise 47 maça çıkarken bu mücadelelerde 24 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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