Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde geride kalan 11 haftada 30 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alırken, 21 puanlı Adana Demirspor ise dördüncü durumda bulunuyor.
İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.
İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.
Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi Bright Osayi-Samuel tehlikesi yaşanıyor.
SARI KART GÖRÜRSE CEZALI DURUMA DÜŞECEK
Nijeryalı yıldız, mücadelede sarı kart görmesi halinde 13. haftada Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.