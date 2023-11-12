Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk 19 maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir istatistiğe imza atan Fenerbahçe, ligde Trabzonspor'a ve Avrupa'da Ludogorets'e yenilerek peş peşe mağlubiyetler aldı. Ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile kritik bir karşıklaşmaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel tehlikesi yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 12:01
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Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Ligde geride kalan 11 haftada 30 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alırken, 21 puanlı Adana Demirspor ise dördüncü durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi Bright Osayi-Samuel tehlikesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

SARI KART GÖRÜRSE CEZALI DURUMA DÜŞECEK

Nijeryalı yıldız, mücadelede sarı kart görmesi halinde 13. haftada Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

25 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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