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FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor. Milli futbolcuya Napoli'nin ardından bir İtalyan ekibi daha talip oldu. Serie A kulübü, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Bu sezon İsmail Kartal'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi Ferdi Kadıoğlu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Takvim'in haberine göre; Ferdi'yi İtalya Serie A ekiplerinden Milan istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Pioli'nin Milan yönetimine verdiği isimlerden birisinin Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin savunmanın sağına takviye istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Dripling özellikleri olan bir sağ bek isteyen Pioli'nin Ferdi'yi çok beğendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

İtalyan ekibinin kurmaylarının bir süredir Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiği ve bundan sonraki süreçte bu takibin hızlanacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Bu arada Milan'ın Ferdi Kadıoğlu'nu sadece Fenerbahçe'nin maçlarında takip etmediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

İtalyan devinin, Ferdi'yi milli takımda da takip ettiği de belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Haberlerde Milan'ın olası bir teklifte ne kadar bonservis teklif edeceği ise belirtilmedi. Fenerbahçe'nin Ferdi için kapıyı 20-25 milyon Euro gibi bir rakamdan açmasının yüksek ihtimali olduğu gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Ferdi'yi Milan'dan önce Napoli'nin de takibe aldığı biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Almanya başta olmak üzere diğer liglerden de Ferdi'ye ilgi olduğu aktarıldı.

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