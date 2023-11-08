FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi ocak ayını bekliyor! Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi

Bu sezon İsmail Kartal'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi Ferdi Kadıoğlu...
Bu sezon İsmail Kartal'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi Ferdi Kadıoğlu...
Milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre; Ferdi'yi İtalya Serie A ekiplerinden Milan istiyor.
Pioli'nin Milan yönetimine verdiği isimlerden birisinin Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin savunmanın sağına takviye istediği öğrenildi.
Dripling özellikleri olan bir sağ bek isteyen Pioli'nin Ferdi'yi çok beğendiği kaydedildi.
İtalyan ekibinin kurmaylarının bir süredir Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiği ve bundan sonraki süreçte bu takibin hızlanacağı ifade ediliyor.
Bu arada Milan'ın Ferdi Kadıoğlu'nu sadece Fenerbahçe'nin maçlarında takip etmediği ortaya çıktı.
İtalyan devinin, Ferdi'yi milli takımda da takip ettiği de belirtildi.
Haberlerde Milan'ın olası bir teklifte ne kadar bonservis teklif edeceği ise belirtilmedi. Fenerbahçe'nin Ferdi için kapıyı 20-25 milyon Euro gibi bir rakamdan açmasının yüksek ihtimali olduğu gelen bilgiler arasında.
Ferdi'yi Milan'dan önce Napoli'nin de takibe aldığı biliniyor.
Almanya başta olmak üzere diğer liglerden de Ferdi'ye ilgi olduğu aktarıldı.
24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.