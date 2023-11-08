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FENERBAHÇE HABERLERİ | Napoli kolları sıvadı! Devre arası geliyorlar

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Sebastian Szymasnki ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Sarı-lacivertli forma altında kariyer sezonunu geçiren Polonyalı oyuncu için İtalya devi devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Napoli kolları sıvadı! Devre arası geliyorlar

Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Napoli kolları sıvadı! Devre arası geliyorlar

Calcionews'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ | Napoli kolları sıvadı! Devre arası geliyorlar

"Napoli ocak ayında aralarında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de olduğu bir transfer harekatına girecek.

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