FENERBAHÇE HABERLERİ | Napoli kolları sıvadı! Devre arası geliyorlar

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdiği performansla alkış topladı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdiği performansla alkış topladı.
Ligde ve Avrupa'da 19'da 19'la giden Fenerbahçe, seriyi 20'de 20 yapmak için Trabzonspor'un karşısına çıktı.
Bordo-mavili takımı evinde ağırlayan Kanarya, mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.
19'da 19 yaparak rekorları kıran Fenerbahçe'de süphesiz başarının gizli mimarlarından biri de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ydi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı.
Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Calcionews'in haberinde şu ifadelere yer verildi:
"Napoli ocak ayında aralarında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de olduğu bir transfer harekatına girecek.
Bu sezon Fenerbahçe'de 9 gol, 7 asistlik katkı veren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor."