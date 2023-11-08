Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta Sarı-Lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Miha Zajc'ın performansı tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta Sarı-Lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Miha Zajc'ın performansı tartışma konusu oldu.
Karşılaşma sonrasında Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ın bir araya geldikleri, konuştukları konunun birisinin de bu olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Kartal'ın da Başkan Koç'un bu sözlerine katıldığı bildirildi. Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Zajc, Fenerbahçe'nin sezon başı kampının çok büyük bölümünde de yer almamış, fiziksel olarak geri kalmasının nedeni de buna bağlanmıştı.