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Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

İsmail Kartal'ın gelişiyle sözleşmesi 3 yıl daha uzatılan Sloven oyuncu Miha Zajc'ın performansı Trabzonspor karşılaşmasında tartışma konusu oldu. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Başkan Ali Koç biraraya gelirken konuşulan konulardan bir tanesi de Miha Zajc'ın performansı oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta Sarı-Lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Miha Zajc'ın performansı tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

Karşılaşma sonrasında Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ın bir araya geldikleri, konuştukları konunun birisinin de bu olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

Başkan Ali Koç, "Hocam Zajc konusunda sanırım biraz acele ettik. Fred'i kadroya kattıktan sonra o bölgeye onun kalitesine ayarında bir oyuncu daha almalıydık" dedi.

Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

Teknik direktör Kartal'ın da Başkan Koç'un bu sözlerine katıldığı bildirildi. Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!

Zajc, Fenerbahçe'nin sezon başı kampının çok büyük bölümünde de yer almamış, fiziksel olarak geri kalmasının nedeni de buna bağlanmıştı.

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