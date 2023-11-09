LUDOGORETS FENERBAHÇE CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 4. hafta müsabakasında Ludogorets'e konuk olacak. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de 10 müsabakada galibiyet yaşadı. Ludogorets - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri, karşılaşmanın 11'leri, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Ludogorets: Henüz açıklanmadı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇINI KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK!

Ligde ve Avrupa'da sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 20 maçta 19 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarında 3'te 3 yaparak 9 puan ile lider durumda yer alıyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçmişti. Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son maçında Ludogorets'i Ülker Stadyumu'nda 3-1 yenmişti.

FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU

Fenerbahçe 9 Norsjaelland 6 Ludogorets Razgrad 3 Spartak Trnava 0

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.