Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 4. hafta müsabakasında Ludogorets'e konuk olacak. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de 10 müsabakada galibiyet yaşadı. Ludogorets - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.