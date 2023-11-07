Haberler Fenerbahçe Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 11. hafta müsabakaları oynandı. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da haftayı değerlendirirken Fenerbahçe'ye ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 09:06
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Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

HAKKI YALÇIN - AKIL OYUNCUSU

Sezon başından beri izlediğimiz Fenerbahçe'nin hedefe kilitlendiğinde kayıpsız döndüğü görülmüş değildi, döndüler. Futbolun en parlak ışığı bellediklerimiz Trabzonspor karşısında üstelik Saracoğlu'nda söndüler.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Kazanma ruhunun özne olduğu oyunlarda hiçbir perde alkışsız kapanmamıştır.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Yeteri kadar mücadele etmeyen Fenerbahçeli futbolculara karşılık Trabzonsporlu futbolcuların sahaya koyduğu yürek; alkışları sonuna kadar hak etmiştir.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Trabzonspor için Saracoğlu'nda galibiyetten başka hiçbir sonuç verilen mücadelenin hakkı olamazdı zaten.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Trabzon'da olmayan çok şey vardı Fenerbahçe'de. Kaliteli bir kadro, arka arkaya kazanılmış maçların getirdiği öz güven, her şeyden önemlisi dolu tribünler.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe'de olmayan çok şey de Trabzon'da vardı. İnanç, sadakat, sükunet.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçeli futbolcuların cümlesinin maçtan sonra kendilerine sormaları gereken bir soru olmalı. "Bu maçı kazanmak için ben ne yaptım?"

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Vicdanı olanın cevabı bellidir "hiçbir şey!"

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

O yüzden sakat futbolcuların yokluğunun arkasına saklanmaktansa, saha içindeki yanlışları öne çıkarmak daha anlamlı olur. Samet Akaydin üzerine yoğunlaşan eleştirilerin, aslında forvet ve orta alanda gezinen etiketli futbolculara yönelmesi gerekir.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bu galibiyetin tek mimarı var Abdullah Avcı. Türk futbolundaki en önemli akıl oyuncusu.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Kabadayıların sosyal medya trolleriyle sahte gündem oluşturup itibar gördüğü bir ülkede, duruşunu değiştirmeyen zarif insanların hak ettiği değeri almayacağı mı sanılıyor?

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Bu ülkede kendisine en çok haksızlık yapılan teknik direktörler listesinde Abdullah Avcı ilk sırayı alır ama teknik direktörlüğün kitabı yazılsa posteri Abdullah Avcı olur.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Sezon başından beri futbolunu eleştirdiğimiz Galatasaray lider oldu. Fenerbahçe'nin kaybetmesi de Galatasaray'a ikramiye oldu.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

İğneyle oynayan Icardi'nin rolünü birilerinin üstlenmesi gerekiyordu, maç kazandıran mıknatıs Kasımpaşa maçında Zaha'nın ayaklarındaydı.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Ama bu takımda sezon başından beri her pozisyona postacılık yapan, her ikili mücadeleye yürek koyan Sacha Boey'i ayrı bir yere koymak gerekir.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Antalya'da yeni bir Beşiktaş enkazı. Herkes kendi yanlışlarını arkadaşının önüne atıyor da kimileri yan gelip yatıyorsa bu sezon çoktan harcanmış demektir. Bazılarının öğrenmesi gereken, o formayı giymenin anlam ve önemini öğrenmektir.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

O futbolculara söylenecek tek söz; "yeter artık biraz da güneşin doğuşunu anlatın taraftarlara. Gecelerin zehir olmasını yeteri kadar gösterdiniz çünkü!"

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Futbolumuzun sorunu sadece hakemler değil, bıçak gibi cümleler kullanan yöneticiler ve gittikçe yozlaşan bir dünya.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

"Adaletsizliğin sabıka kaydına isimlerini yazdıranlar futbolda şiddeti ve nefreti azdıranlardır" dersek bazı hakemleri işaret ederiz.

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Futboldaki büyük resim marka değeriyse, o marka değerine zarar verenlerin heybetli naralar atmasındaki çelişkiyi yönetici beylere iade ederiz!

Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!

Suya sabuna dokunmadan "ben temizim" demekle kir meselesi hallolmuyorsa, "yöneticilerin lekesi çıkmayan gömleklerinin üzerine kravatı da gizlenen sponsorları hediye etsin" deriz.

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