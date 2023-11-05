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Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Takıntısı var"

Son dakika Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB-TS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 08:41 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 09:03
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Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL – SERİ STRESİ

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe için şanssızlıklarla doluydu. Bu kadar önemli oyuncunun aynı anda sakatlanması takımın dengesini bozduğunu söylemek gerek. Stoper tandeminin bir anda boşalması, Becao ve Djiku'nun olmayışı İsmail Kartal'ı bazı zorunluluklara mecbur bıraktı. Yedeğin yedeğinin yedeği bile olamayacak Samet bir anda kendisini 11'de buldu. Belki kendisini geliştirir diye beklediğim oyuncu her geçen gün daha da geri gidiyor. Sakatlık demişken Fred'in Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu gördük. Orta sahayı tek başına toparlayan adamdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de ki bu sıkıntıları iyi çözümlemiş orta sahasını fizik gücü yüksek oyuncularla kurdu. Oostewalde inanılmaz sayıda pas hatası yaptı. Her şeyin Fenerbahçe adına bu kadar ters gitmesi elbette mağlubiyeti beraberinde getirdi. Lakin enseyi karartmanın anlamı yok. Eksik tamamladığı karşılaşmada bile oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettirdi. Aslında 10 maçlık galibiyet serisinin de takım üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyordum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Artık seri stresi de oyuncuların üzerinden kalktı. Lig uzun maraton… Her takım puanlar kazanacak, kaybedecek. Yeter ki bu sürekli galibiyeti isteyen oyunda ısrar edilsin. İsmail hoca mecburen bazı isimlere güvenmek zorunda kaldı. Ama hep güvenip, her zaman yanıldığı oyunculara artık dikkat etmeli. Trabzonspor takımını kutluyorum. Onlar da bir çıkış maçı arıyorlardı. Fenerbahçe galibiyeti kötü başlayan sezonda moral olacaktır.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – SIKINTI YOK YOLA DEVAM

Futbolun kendi hikayesindeki ironileri izledik maçta. Savunmak için örgütlenip, hücum etmek adına tek planı (Onuachu) olan bir Trabzonspor vardı sahada. Halbuki Duran toplar, formda oyuncuları Ve sezon başından beri devam eden planı ile Fenerbahçe'nin Alternatifleri çoktu. Avcı klasiğini yaptı; merkezi çok oyuncuyla kapattı, duvarı ördü. Sonrasına maç karar verecekti, Samet Akaydın buradaki paragrafları yazdı. Halbuki taraftarın da, bizim de beklentilerimiz çok farklıydı bu maç Adına. Trabzonspor'un kalitesi de, oyun anlayışı da tartıya koyduğunuz zaman yetmiyordu Fenerbahçe'yi yenmeye. Zaten ironi de buradan başlıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Evet; Becao, Djiku veya Fred çok önemli oyuncular Fenerbahçe için. Ama bir Kadıköy gecesinde açık kapanmalıydı. Samet Akaydın bu Mecburi seçimde, yenilen üç golde de hatalardan pay aldı kendine. Livakovic gibi tecrübeli bir kalecinin de özellikle yüksek toplarda daha akıllı olması gerekirdi. Öne geçmek bulunmaz nimetti Trabzonspor adına. Fenerbahçe golleri kaçırırken üstelik. Ama takım olarak sezonun en iyi, en akıllı, en Doğru maçını oynadıklarını gördük.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe takım olarak buna karşılık verdi, direndi, üç farklı geriye düştüğünde bile vazgeçmedi. Aslında Fenerbahçe'nin iki gollü karşılığı da Mehmet Can'ın hediyesi Olarak notlarda. Hataların maçı olacaktı, Trabzonspor'un "madeni" Daha verimli çıktı. Nerden bakacaksak bilemem ama sezonun en zevkli, keyifli maçını izledik. Hocaların hamleleri, oyun planları, Fenerbahçe yenildi 19 maç sonra. Eeee sıkıntı yok, yola devam…

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ZORBAY KÜÇÜK TRABZON BÜYÜK

Trabzonspor, derbiye çok iyi başladı ve iyi bitirdi... Bu sezonun en iyi maç başlangıcına imza attılar. Trabzonspor'un savaşçı futbolu Fenerbahçe'nin ritmini bozdu. Hakem Zorbay Küçük, ilk yarıda İrfan Can Kahveci'nin fırçasından sonra maçın kontrolünü yitirdi. Rezalet bir maç yönetti. Trabzonspor'u yakmak için her şeyi yaptı ama gücü yetmedi. 10. dakikada Onuachu'nun golünden sonra Fenerbahçe'nin oyun disiplini kayboldu. Abdullah Avcı, ilk yarıda Trabzonspor'u saha kenarından mükemmel oynattı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İlk yarıda sahada Onuachu ve Mendy'yi izledik. Onuachu, Fenerbahçe savunmasını çok zorladı. Attığı kafa golünde Oosterwolde resmen seyretti. Visca'nın asisti muhteşemdi.
Bordo-mavililer, ilk yarıda orta alanda üstünlüğü rakibine vermedi. Bunda sahada basmadık yer bırakmayan Mendy'nin payı büyüktü. Abdullah Avcı, Trabzonspor'a çok iyi savunma yaptırdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İlk yarıda Onuachu'nun kafa ile attığı 2. golü Zorbay Küçük veremedi. 'Ben pozisyonu gördüm' deyince VAR da devreye giremedi. Oysa Onuachu, pozisyonda İsmail'e faul yapmıyor. İsmail dengesini kaybedip düşüyor. Gol temiz ama hakem baskıdan etkilenip Trabzonspor'un nizami golünü veremedi. Gol, hakemin korkaklığı yüzünden güme gitti. Fenerbahçe, orta alanda Fred'i çok aradı. İsmail Yüksek, tek başına orta alanı toparlayamadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Zajc çok etkisiz kaldı. Defansın göbeğinde ise Samet ve Oosterwolde, Onuachu karşısında çok zor durumlara düştü. Nicolas Pepe ise ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Adeta 10 kişi oynadı Trabzonspor. Ama Fenerbahçe'ye net pozisyon vermedi bordo-mavililer. Uğurcan'ın kalesini bulan şutu yoktu Fenerbahçe'nin... İlk yarıda akıllı ve etkili oynayan Trabzonspor'a karşı, bekletilerin çok altında kalan bir Fenerbahçe izledik.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, ikinci yarıya sanki 100 yıldır futbola aç bir takım gibi çok iştahlı başladı. Ve 3 dakikada bulduğu 2 golle 47'de skoru 3-0'a getirdi. Hele atılan 3. gol var ki, tam derslik. Fenerbahçe, çıkarken topu kaptırdı. Abdülkadir Ömür, fişek gibi rakip kaleye gitti. Visca ile 'al ver' yaptı, topu Pepe'nin ayağına gönderdi, Pepe de jeneriklik bir vuruşla topu doksana taktı. Bu golde Abdülkadir Ömür'ü izlerken Messi'yi hatırladık. Berat'ın golü de muazzamdı... Berat dün harika bir maç çıkardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin rakip kaleyi bulan ilk şutu 56'da Ferdi ile geldi. Bu şutta Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Ardından Tadic'in penaltı golü geldi. Bu golden sonra Abdullah Avcı'dan Bakasetas ve Trezeguet hamlesi geldi. İsmail Kartal da oyunun son bölümünde Batshuayi ve Crespo'yu sahaya gönderdi. 77'de İsmail Yüksek, 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'da dün Mendy, Berat, Onuachu, Denswil, Uğurcan, Visca ve Abdülkadir Ömür müthiş oynadı. Mehmet Can ise iki kez penaltıya sebep olarak az daha Trabzonspor'u yakıyordu. Tadic, ikinci penaltıda direğe takıldı. Ama hakem, penaltıyı tekrarlattı. VAR'daki Mete Kalkavan'ın müdahalesi ile penaltı tekrar kullanıldı. Tadic bu kez topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, farklı önde götürdüğü maçı, hem de rakip 10 kişi kalmışken gereksiz yere strese soktu. Bu arada hakem, oyunun son bölümünde takdir haklarını hep Fenerbahçe'den yanan kullandı. Trabzonspor ceza sahasında havuza uçar gibi kendisine yere atan Osayi'ye 2. sarı kartını çıkaramadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, 26 yıl sonra Kadıköy'de kazandı. Ama bu maç, Zorbay Küçük'ün korkak hakem yönetimi ile en az 26 yıl unutulmaz! Trabzonspor, dün Kadıköy'de sadece Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'un bir nizami golünü vermeyen, Osayi'yi atamayan 'korkak' Zorbay Küçük'ü de yendi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – HAKEM HAKEMİ SATIYOR

Öyle bir maç ki, bu maça gelene kadar Türkiye'nin genelinde konuşulan futbol, olaylar bu karşılaşmayı öyle bir havaya getirdi ki oynayan oyuncuya da helal olsun, yöneten hakemlere de... Çok zor bir mücadele... Ama bu senaryoyu hazırlayanların hepsi futbolun içindeki deve dışı gibi, TFF, yöneticiler, hakem eskileri, MHK'lar... Yani ne ararsan var. Korku filmi gibi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İnanın iki tarafın futbolcuları da çok iyi niyetliler. Çok daha farklı şeyler olabilirdi. Hakem mümkün olduğu kadar gördüğünü çalmaya uğraştı ama haliyle takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Mesela size bir şey söyleyeyim; Osayi'nin sarı kartı var. 90+'da kendini net bir biçimde hakemi aldatmaya atıyor ve kesin sarı kart olması gerek ama yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Aynı Osayi bir pozisyon sonra çok etkili pozisyonda topu çıkarıyor. Ama inanın bu maçın salimen bitmesi için inanın dua ettim. Buradaki en masum insanlar sahadaki futbolcular. Onlar Türkiye'deki bu pisliğe uymadılar. Hakikaten futbolumuz bataklık. Burada ne anlatsam boş.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe çok iyi gidiyordu, bir yerde tökezleyecekti bunun da nedeni sakatlıklar. Trabzonspor'un bildiğimiz bir Fenerbahçe takıntısı var. Onlar için rakibini yenmek önemli. 26 yıl sonra bunu başardılar. Trabzonspor baştan sona galibiyeti hak etti. Böyle bir ortamda böyle bir mücadeleyi tebrik etmek lazım. Merak ediyorum, bu maçları bu hale sokan ahlak noksanı insanlar ne diyecekler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Düşünün 6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı... Bu karşılaşmanın yardımcı hakemi Bahattin Duran. O zamanki komite dün akşamki hakem Zorbay Küçük'e yardımcı olarak tayin ediliyor. Bu yardımcı ne yapıyor ben Cüneyt Çakır'dan başkasıyla maça çıkmam diyor. O zamanki komite bunu yazılı bildir diyor. Bildiremiyor, istemeye istemeye maça çıkıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bahattin Duran yayıncı kuruluşta diyor ki geçtiğimiz günlerde, "Bu maça Küçük verilmemeliydi. O maçta neler yaptı. Bu maçın hakemi değil." Düşünebiliyor musunuz attığı bombayı. Küçük o maçta İrfan'ı atamıyor, VAR çağırıyor öylece atıyor. O VAR kim biliyor musunuz. Dünkü VAR Mete Kalkavan.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Türkiye'de öyle şeyler var ki hakem hakemi satıyor. Ama futbolcular helal olsun canlarını dişine takarak oynuyorlar. Hakemlerin kalitesine, düşüncesine bakın sonra futbolu tartışalım. Bu olaylar ders gibi. Nereden nereye geliyoruz.
Ben Zorbay Küçük'ün yerinde olmaz Bahattin Duran'ı şikayet ederim. Çünkü maçtan önce Fenerbahçe taraftarı Küçük'e küfür ediyor. Neden? Duran'ın tahrikleri yüzünden

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – DOĞRU KURGU

Fenerbahçe'nin derbi öncesi eksikliği, takım omurgasını teşkil eden üç oyuncunun sakatlıktan dolayı oynamayışı, güçlü yönü de 19 maçtır galip gelip moral motivasyonun ve psikolojik üstünlüğün elinde olmasıydı.
Trabzon cephesinin olumlu tarafı Avcı'nın gelmesiyle son iki maçta 4 puan alması ve gol yememesiydi. En büyük eksikliği ise özgüven ve cesaretlerinin az oluşuydu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor maçın herhangi bir anında puan kaybedecekmiş hissi vermemesi, böyle kritik derbilerde Abdullah Avcı'nın rakibine göre takımını iyi hazırlaması, stratejisini, oyun planını ve saha içi organizasyonunu çok doğru yapıp bunu da takımını uygulatması; sarı-lacivertlilerden daha iyi olduğu net bir şekilde sahada görüldü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Taktiksel dayanıklılığı ve oyun stratejisine sadık kalan bir bordo-mavili takım vardı sahada. Trabzonspor son iki maçta iyi oyunlar oynamasa da; özellikle derbi öncesi takımı maça olumlu yönde motive ettiği gibi, saha içi isteğini, yardımlaşmasını, coşkusunu ve de agresifliğini en üst seviyeye getirmeyi başardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Zorbay Küçük'ün anlamak mümkün değil. İsmail ilk sarı kartı görmeden önce zaten iki tane rakip takım oyuncusunun ayağına basarak sarı kartı hak etmişti. Oyundan daha önce ihraç edilmeliydi. Onuachu'nun attığı golde de 'forma çekme var' diyerek golü iptal edip, Tadic'in Mehmet tarafından formasından çekilmesine penaltı veriyorsan eğer; o zaman Onuachu'nun da attığı golü, forma çekme var diye iptal edemezsin. O golü vermesin.
Bu iki hatalı karar Zorbay Küçük'ün standardı olmayan ve de kötü bir maç yönettiğinin net göstergesi oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor dersini iyi çalışıp, savunmadan pas şablonuyla çıkmayıp, Uğurcan'ın uzun vurduğu toplarla F.Bahçe savunmasını hataya zorladı. Aynı zamanda sahipsiz topları da alıp sarı-lacivertlilerin yarı alanına yerleşmesini bildi. Trabzonspor'un aldığı üç puan ve bu önemli galibiyetteki en temel özellik, rakibine göre saha içinde savunma ve hücumdaki doğru oyun kurgusuydu.

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