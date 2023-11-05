Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Takıntısı var"

EMRE BOL – SERİ STRESİ
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe için şanssızlıklarla doluydu. Bu kadar önemli oyuncunun aynı anda sakatlanması takımın dengesini bozduğunu söylemek gerek. Stoper tandeminin bir anda boşalması, Becao ve Djiku'nun olmayışı İsmail Kartal'ı bazı zorunluluklara mecbur bıraktı. Yedeğin yedeğinin yedeği bile olamayacak Samet bir anda kendisini 11'de buldu. Belki kendisini geliştirir diye beklediğim oyuncu her geçen gün daha da geri gidiyor. Sakatlık demişken Fred'in Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu gördük. Orta sahayı tek başına toparlayan adamdı.