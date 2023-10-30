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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5.haftasında derbi heyecanı

Son dakika spor haberleri... Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5.haftasında Fenerbahçe Opet, 31 Ekim Salı günü Beşiktaş Ayos'u konuk edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:58
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5.haftasında derbi heyecanı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında 31 Ekim Salı günü Beşiktaş Ayos'u konuk edecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında 31 Ekim Salı günü Beşiktaş Ayos ile karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Beşiktaş Ayos ise ilk 4 haftada bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

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