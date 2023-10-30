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Sonsuza dek Cumhuriyet
Fenerbahçeli futbolcular, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle maç öncesi ısınmaya "Sonsuza de Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Yazının bir tarafında Türk Bayrağı, diğer yanında ise 100 sayısını içeren görsel yer aldı. Sarı- lacivertli futbolcuların bu hareketi Pendikspor taraftarı tarafından da alkışlandı. Kale arkasında ayrıca, "Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart yer aldı.
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