Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Jayden Oosterwolde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı sol bek, oynamak istediği ligi açıkladı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:56
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FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan transfer edilen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber kendini ispatlama fırsatı bulan 21 yaşındaki genç sol bek sezona fırtına gibi girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Performansıyla dev kulüplerin transfer radarına giren Oosterwolde, Milli Takım tercihi ve gelecek kariyeri hakkında Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

"FENERBAHÇE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Fenerbahçe'ye transfer sürecine değinen Oosterwolde, "Fenerbahçe'yi tercih etmendeki en önemli etken neydi?" sorusuna "İtalya'da iyi bir dönem geçiriyordum. Fenerbahçe geldi ve beni transfer etmek istediler. Teklif geldiğinde kendimi iyi hissettim. İyi planların olduğunu gördüm.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Tarihsel anlamda baktığınızda Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Kendimi geliştirebilmem adına bunu fırsat olarak gördüm." yanıtını verdi.


FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

"İSMAİL KARTAL GELİNCE DAHA FAZLA ŞANS BULDUM"

"İlk başlarda forma şansı bulamadın. Şu anda İsmail Kartal'la birlikte takımın vazgeçilmezlerinden birisi oldun" yorumu üzerine Oosterwolde, "İlk başta çok fazla oynamamıştım. Ufak bir sakatlık yaşamıştım ve bu sakatlık sonrası kendimi fazla gösteremedim. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Yeni hocamız geldiğinde daha fazla şans buldum. Bana şans verdi ve ben de bu şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bana bu fırsatı verdiği ve neler yapabildiğimi gösterebildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazanmasına karşın taraftar arasında 'Bu kadar uzun boylu sol bek olabilir mi?' sorusunun sorulduğu yorumu ve "Kendine göre artı ve eksi yönlerin neler?" sorusu üzerine Hollandalı oyuncu şöyle konuştu:

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

"ODAK NOKTAMI GELİŞTİRMEM GEREKİYOR"

"Evet uzun boyluyum. Ancak çok uzun boylu değilim. Bir sol bek için problem olmuyor. Sol bekte oynuyorum ama boyumun uzun olması nedeniyle stoper oynama imkanım da oluyor. Hocamızın ihtiyacı olduğunda da stoper oynayabilirim. Ama tercihim bek pozisyonu. Özelliklerimi sayacak olursak, birebirlerde savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hızlıyım, teknik anlamda iyiyim. Negatif olarak da konsantrasyonumu söyleyebilirim. 90 dakikaya daha iyi yaymam gerekiyor. Bu tarz küçük sorunlar olabiliyor. Sonuçta dünyadaki en iyi oyuncu değilim. Düzeltebileceğim şeyler var. Ama odak noktamı geliştirmem gerekiyor."

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

"HEDEFİM PREMIER LİG'DE OYNAMAK"

Bundan sonraki hedefleri ve Hollanda Milli Takımı'ndan teklif konusunda da Jayden Oosterwolde, "Hedefim bir gün Premier Lig'de oynamak. Şu anda kafamda bir takım yok. Ama ana hedefim bir gün Premier Lig'de oynamak.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Milli Takım'da oynamayı da istiyorum. Birden fazla Milli Takım'da oynama şansım var. Ama ana hedefim Hollanda Milli Takımı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Henüz kendileriyle konuşmadık, iletişime geçmedik; ama iyi performansımı devam ettirirsem onlara da hazır olduğumu göstermek istiyorum. Hollanda'da çok fazla sol bek var. Kendimi daha da yukarıya çekmem gerekiyor." sözleriyle gelecekteki hedefi ve milli takım konusundaki önceliğini kamuoyuyla paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Hangi ülkeleri tercih etme şansı olduğu ve Türk Milli Takımı'nı seçip seçmeme konusunda da Oosterwolde, "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçtiler; ama Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim. Ana hedefimin bu olduğunu söyledim.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Kendimi aslında çok fazla Türk hissetmiyorum. Dolayısıyla Türk Milli Takımı zor olur; zaten mümkün olduğunu da zennetmiyorum." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den flaş transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

"ÇOK FAZLA BOŞ ZAMANIM YOK"

Türkiye'deki günlerinin nasıl geçtiğiyle ilgili olarak da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla boş zamanım yok. Çünkü çok yoğun bir programımız var. Boş vaktim olduğunda yemeğe gitmeyi, alışveriş merkezlerini gezmeyi seviyorum. Yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum. Özellikle ailem ve kız arkadaşım olduğunda böyle vakit geçirmeye çalışıyorum" diyerek günlük hayatını özetledi.

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