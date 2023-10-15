FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çekti.
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çekti.
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Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Kanarya, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Szymanski transferi için Rus ekibine 4 sene içinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedelleri de Fenerbahçe tarafından karşılanacak.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansıyla göz kamaştıran Sebastian Szymanski için spekülasyonlar her geçen gün artıyor.
Polonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı EURO 2024 eleme grubu maçını Avrupa'dan 7-8 kulübün takip ettiği iddia ediliyor.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Szymanski'ye ilgisi bilinirken Polonyalı yıldızla ilgilenen kulüplerin sayısının her geçen gün arttığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre, Faroe Adaları-Polonya maçını içlerinde Liverpool, Leipzig ve Napoli'nin de yer aldığı birçok Avrupa kulübünün takip ettiği ve Sebastian Szymanski ile ilgili notlar tuttukları belirtildi.
SEZON SONU TEKLİF YAĞACAK
Ancak Fenerbahçe Kulübü'ne ulaşmış resmi teklif olmadığı gibi sarı-lacivertli kurmayların Szymanski'nin menajeri ile görüşerek hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmamasının istendiği de gelen haberler arasında.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Szymanski'nin transfer dosyasını sezonun bitimiyle birlikte açması ihtimaller arasında.
Ancak Avrupa kulüplerinin Polonyalı yıldızı takipleri gerek Fenerbahçe formasıyla gerekse de Polonya Milli Takımı'nda devam etmesi bekleniyor.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Polonyalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.