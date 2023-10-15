Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Polonyalı yıldız, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. 7-8 takımın Szymanski için Faroe Adaları - Polonya maçına gözlemci gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Fenerbahçe, Szymanski transferi için Rus ekibine 4 sene içinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedelleri de Fenerbahçe tarafından karşılanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansıyla göz kamaştıran Sebastian Szymanski için spekülasyonlar her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Polonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı EURO 2024 eleme grubu maçını Avrupa'dan 7-8 kulübün takip ettiği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Szymanski'ye ilgisi bilinirken Polonyalı yıldızla ilgilenen kulüplerin sayısının her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Takvim'in haberine göre, Faroe Adaları-Polonya maçını içlerinde Liverpool, Leipzig ve Napoli'nin de yer aldığı birçok Avrupa kulübünün takip ettiği ve Sebastian Szymanski ile ilgili notlar tuttukları belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

SEZON SONU TEKLİF YAĞACAK

Ancak Fenerbahçe Kulübü'ne ulaşmış resmi teklif olmadığı gibi sarı-lacivertli kurmayların Szymanski'nin menajeri ile görüşerek hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmamasının istendiği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Fenerbahçe Yönetimi'nin Szymanski'nin transfer dosyasını sezonun bitimiyle birlikte açması ihtimaller arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Ancak Avrupa kulüplerinin Polonyalı yıldızı takipleri gerek Fenerbahçe formasıyla gerekse de Polonya Milli Takımı'nda devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Polonyalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devleri Szymanski'yi istiyor! İşte o takımlar

Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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