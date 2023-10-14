SON DAKİKA - UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a ceza!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynadığı Twente deplasmanında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'a ceza verildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.