Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a ceza!

SON DAKİKA - UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a ceza!

Son dakika spor haberi: UEFA, Twente - Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı İsmail Kartal'a, 1 yıl ertelemeli olmak üzere 1 maç men ve Fenerbahçe'ye de 28 bin euro para cezası verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:48
SON DAKİKA - UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a ceza!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynadığı Twente deplasmanında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'a ceza verildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

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