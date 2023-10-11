RAMS Global sponsor oldu

Anlaşmaya göre RAMS Global,kadın ve erkek basketbol takımlarının formasında yer alacak. Yönetici Burak Kızılhan "Her iki taraf için de çok kıymetli bir anlaşma. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Sertaç Komsuoğlu ise "Fenerbahçe için önemli bir iş birliğine imza attık" ifadelerini kullandı.
Anlaşmayagöre RAMS Global,kadın ve erkek basketbol takımlarının formasında yer alacak. Yönetici Burak Kızılhan "Her iki taraf için de çok kıymetli bir anlaşma. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Sertaç Komsuoğlu ise "Fenerbahçe için önemli bir iş birliğine imza attık" ifadelerini kullandı.