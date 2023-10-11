6 numara alınacak

Sarı-lacivertliler sezon başında birçok oyuncuyla görüşmesine rağmen 6 numara transferini gerçekleştirememişti. Teknik direktör İsmail Kartal "Almış olmak için almayacağız. Kulübü mali açıdan zora sokamayız" ifadelerini kullanmıştı. Scout ekibi geniş bir tarama yaparak Fenerbahçe'ye uygun oyuncuları araştırıyor. Devre arasında bu bölge takviye edilecek. Gelen oyuncu İsmail Yüksek ile birlikte rotasyona girecek.
Sarı-lacivertliler sezon başında birçokoyuncuyla görüşmesinerağmen 6 numara transferinigerçekleştirememişti.Teknik direktör İsmailKartal "Almış olmakiçin almayacağız. Kulübümali açıdan zora sokamayız"ifadelerini kullanmıştı.Scout ekibi geniş birtarama yaparak Fenerbahçe'yeuygun oyuncularıaraştırıyor. Devre arasındabu bölge takviye edilecek.Gelen oyuncu İsmail Yüksekile birlikte rotasyonagirecek.