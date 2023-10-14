Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Sebastian Szymanski kısa sürede takıma uyum sağladı. Polonyalı yıldız, bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Hücumdaki üretkenliğiyle birçok maçta kilidi çözen Szymanski, göz dolduran performansıyla şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gündeminde bulunan Sebastian Szymanski hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:54
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstüne titrediği yıldız futbolcu, skorer kimliğiyle göz dolduruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Turkish Delight 2018 eserinin yazarı Polonyalı Türk futbolu uzmanı Filip Cieslihski, hem Fenerbahçe'de hem de Polonya Milli Takımı'nda harika bir performans ortaya koyan Szymanski'yi değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Akşam'ın derlediği habere göre; Filip Cieslihski, Szymanski'nin transferiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

"Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Szymanski, F.Bahçe'deki macerayı 'dünyaya açılan bir pencere' olarak ele almalı. Bu zaten oluyor ve bunun için çok çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Artık kulübe yakın medya Szymanski'yi sık sık Fenerbahçe'de oynayan son büyük 10 numarayla, yani Brezilyalı Alex de Souza'yla karşılaştırıyor. Her ikisi de benzer rakamlara ulaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Ayrıca Szymanski'nin 16 maçta 8 golü ve 4 asistinin bulunması da takip edilmesi için yeterli bir neden.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

AVRUPA DEVLERİ İZLİYOR!
Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gözlemcileri başta olmak üzere birçok kulüp onu takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

Fenerbahçe de bunun bilincinde ve oyuncunun serbest kalma maddesini yükselten sözleşme için müzakere yapmak istiyor. Bu şekilde isteyenlere karşı eli güçlü olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

ŞAMPİYONLUK PRİM YAPTIRACAK
"Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

"Ancak Fenerbahçe onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

"30 MİLYON EURO'YU AŞAN BİR TEKLİFLE..."
"Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon euroyu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Sebastian Szymanski bombası! 30 milyon euro...

"Fenerbahçeliler'in ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum."

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