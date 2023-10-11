Fenerbahçe ağır bastı

Cardiff City ile İngiltere'de başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut "Cardiff'ten 3 sene önce de teklif almıştım. O zaman Alanyaspor'daydım. Görüşmeler yaptık ama Fenerbahçe daha ağır bastı ve Fenerbahçe'yi seçtim. Bu sene teklif gelince niye olmasın dedim. Avrupa'ya çıkmak hedefimde vardı" dedi.
Cardiff City ile İngiltere'de başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut "Cardiff'ten 3 sene önce de teklif almıştım. O zaman Alanyaspor'daydım. Görüşmeler yaptık ama Fenerbahçe daha ağır bastı ve Fenerbahçe'yi seçtim. Bu sene teklif gelince niye olmasın dedim. Avrupa'ya çıkmak hedefimde vardı" dedi.