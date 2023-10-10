İtalya'da Edin Dzeko pişmanlığı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'nun attığı gol ve kazandırdığı penaltıyla 3 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

37 yaşındaki golcü oyuncu skora verdiği katkının yanı sıra takımının hücumda etkili olmasında da büyük etki yarattmasıyla dikkat çekti. Boşnak yıldızın performansıyla ilgili ülkesinde ve İtalya'da çok sayıda haber yapıldı. Özellikle İtalyan medyası ve İnter taraftar sayfaları, Dzeko'nun performansına övgüler yağdırdı.

Dzeko hakkında yazılanlar şu şekilde oldu:

Tvarenasport: "12 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı. Tüm maçları kazandılar. En etkileyici sezonunda bile böyle değildi."

Interista: "Birinci sıradaki Fenerbahçe, Inter'in eski oyuncusu Dzeko'nun keyfini çıkartıyor."

Sportsport.ba: "F.bahçe kaybetmiyor, Edin şov yapıyor. Kahramanları Edin Dzeko'muz oldu. Golü attı, penaltıyı da kazandırdı. Fenerbahçe onunla kazandı."

Internews24: "Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.bahçe'yi zirveye taşıdı."