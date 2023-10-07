Haberler Fenerbahçe Yeni sezon tanıtımı yapıldı

Yeni sezon tanıtımı yapıldı

FENERIUM, 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtım ve Satış Toplantısı'nı Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort&Sport Topuk Yaylası Tesislerinde düzenledi. Toplantıda, 197 parçadan oluşan Tribün, Tribün Basic, Kolej, Trend ve Club koleksiyonları için özel bir defile de yapıldı. Ürünler taraftardan tam not aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Yeni sezon tanıtımı yapıldı
FENERIUM, 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtım ve Satış Toplantısı'nı Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort&Sport Topuk Yaylası Tesislerinde düzenledi. Toplantıda, 197 parçadan oluşan Tribün, Tribün Basic, Kolej, Trend ve Club koleksiyonları için özel bir defile de yapıldı. Ürünler taraftardan tam not aldı.
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