Yeni sezon tanıtımı yapıldı

FENERIUM, 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtım ve Satış Toplantısı'nı Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort&Sport Topuk Yaylası Tesislerinde düzenledi. Toplantıda, 197 parçadan oluşan Tribün, Tribün Basic, Kolej, Trend ve Club koleksiyonları için özel bir defile de yapıldı. Ürünler taraftardan tam not aldı.
FENERIUM, 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtım ve Satış Toplantısı'nı Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort&Sport Topuk Yaylası Tesislerinde düzenledi. Toplantıda, 197 parçadan oluşan Tribün, Tribün Basic, Kolej, Trend ve Club koleksiyonları için özel bir defile de yapıldı. Ürünler taraftardan tam not aldı.