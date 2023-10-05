Joshua King: Daha fazla gol atabilirdik!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Joshua King dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JOSHUA KING'IN AÇIKLAMALARI:

Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız.

Bugünkü gibi rakibimiz kompakt oynadığı zaman zor olabiliyor. İlk yarıda çok iyi savunma yaptılar. İki tane şans yakaladık. Son bölümde daha fazla gol atabilirdik. Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk. Buraya galibiyet için geldik bugün de bunu başardık.