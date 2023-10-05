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Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, takımdaki yerli futbolcularla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:59
Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına İsmail Kartal getirilmişti.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Kanarya, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 14'ünü de kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Fenerbahçe'de oynanan maçların tamamının kazanılması camiayı havaya soktu.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Kadıköy'de üst üste oynanan maçlarda Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u ise 5-0'la geçen sarı-lacivertlilerde yönetimden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, yerli futbolcuların maaşının yabancı futbolculara göre düşük kalması sorunun ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

TL üzerinden anlaşmaları olan tüm futbolcuların maaşlarında düzeltmeye giden sarı-lacivertli yönetim, böylece oyuncuların kafasını meşgul eden bu konuyu ortadan kaldırmış oldu.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Fenerbahçe yönetimi, 14'te 14 yapan takımı primle ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Sarı-lacivertli kurmaylar üst üste alınan galibiyetlerle katlamalı bir prim sistemi belirledi.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Galibiyet serisinin gelişmesiyle birlikte primler de artmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Primleri bir sonraki maç oynanmadan yatıran Fenerbahçe yönetimi, takımın motivasyonunu iyice artırdı.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Futbolcular da bu yaklaşımdan dolayı bir hayli mutlu.

Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş gibi takımın önde gelen isimleri takımın futbola odaklanmaları için her şeyi yaptıklarını vurgularken, bunun karşılığını sahada vermeyi sürdürmeyi gerektiği noktasında da fikir birliğine vardı.

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