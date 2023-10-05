Fenerbahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına İsmail Kartal getirilmişti.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına İsmail Kartal getirilmişti.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 14'ünü de kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.
Fenerbahçe'de oynanan maçların tamamının kazanılması camiayı havaya soktu.
Kadıköy'de üst üste oynanan maçlarda Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u ise 5-0'la geçen sarı-lacivertlilerde yönetimden flaş bir hamle geldi.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, yerli futbolcuların maaşının yabancı futbolculara göre düşük kalması sorunun ortadan kaldırdı.
TL üzerinden anlaşmaları olan tüm futbolcuların maaşlarında düzeltmeye giden sarı-lacivertli yönetim, böylece oyuncuların kafasını meşgul eden bu konuyu ortadan kaldırmış oldu.
Fenerbahçe yönetimi, 14'te 14 yapan takımı primle ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.
Sarı-lacivertli kurmaylar üst üste alınan galibiyetlerle katlamalı bir prim sistemi belirledi.
Galibiyet serisinin gelişmesiyle birlikte primler de artmaya devam ediyor.
Primleri bir sonraki maç oynanmadan yatıran Fenerbahçe yönetimi, takımın motivasyonunu iyice artırdı.
Futbolcular da bu yaklaşımdan dolayı bir hayli mutlu.
Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş gibi takımın önde gelen isimleri takımın futbola odaklanmaları için her şeyi yaptıklarını vurgularken, bunun karşılığını sahada vermeyi sürdürmeyi gerektiği noktasında da fikir birliğine vardı.